Как представляли себе мир Египтяне

География
Как представляли себе мир Египтяне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Египтяне его представляли так что он токо один и им правили много фараоноф
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