Овощная база снабжает 7 магазинов яблоко в магазин отправили по бетону 130 кгц в выплате по одной тонны 260 кг овощей Сколько всего овощей отправила базовые магазины и палатки

Математика

Овощная база снабжает 7 магазинов яблоко в магазин отправили по бетону 130 кгц в выплате по одной тонны 260 кг овощей Сколько всего овощей отправила базовые магазины и палатки

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