Изменение происходящие в душе Гринева под влиянием встреч с Пугачевым

Литература
Изменение происходящие в душе Гринева под влиянием встреч с Пугачевым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буран был причиной того, что кибитка Гринева сбилась с пути и произошла встреча двух героев, определившая их дальнейшие взаимоотношения. Пейзаж выступает как одно из средств построения сюжета. Пейзаж в романе не только простое описание местности или погоды, он выполняет важную роль в характеристике героя и в развитии действия произведения. Вожатый – единственный человек, который во время бурана не растерялся, не пал духом. . Он стоял на твердой полосе и нашел дорогу к постоялому двору, проявив смелость и умение ориентироваться. Важно и то, что таинственный вожатый появляется в “мутном кружении метели”. Снежная буря, во время которой возникает перед Гриневым фигура вожатого (Пугачева) , как бы символизирует в предсказывает ту социальную бурю (народное восстание) , которая вновь столкнет Гринева с Пугачевым, на этот раз вожатым народа, вождем крестьянской революции.
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