Запишите в виде процентов: 0,23 0,4 0,07 3/5 7/20 3/50
Математика
Запишите в виде процентов: 0,23 0,4 0,07 3/5 7/20 3/50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,23*100%=23% 0,4*100%=40% 0,07*100%=7% 3/5*100%=3*100/5=60% 7/20*100%=7*100%/20=35% 3/50*100%=3*100%/50=6% Отметь, как лучший ответ, пожалуйста!)))
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