Охарактеризуйте взгляды гуманистов эпохи Возрождения
Обществознание
Охарактеризуйте взгляды гуманистов эпохи Возрождения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек творец Человек равен богу Физическая красота человека Человек познает мир
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