Выпешите деепричастия,обозначте в них суффиксы и укажите вид этих деепричастий.В текстах подчеркните деепричасти как члены предложения 1) Ей навстречу пёс, залая, Прибежал и смолк, играя. 2)Блистая, облака лепились В лазури...

Гость: Гость:

1) Ей навстречу пёс, залаЯ (здесь уместно залаяв, потому что это деепричастие совершенного вида, а при помощи суффикса Я образуется несовершенный вид)), Прибежал и смолк, играЯ(Н.В). 2)БлистаЯ(Н.В.), облака лепились В лазури пламенного дня. 3)Над садом облака, нахмуриВШИсь,(С.В.) стоят; Весенней сыростью наполнен сад... 4) В это царство тумана морока Первый луч, пробиваЯсь(Н.В.), летит. 5) Из тьмы лесов трущоба простонала, И, простонаВ(С.В.), замолкнула она. Все деепричастия являются обстоятельствами.