Выпешите деепричастия,обозначте в них суффиксы и укажите вид этих деепричастий.В текстах подчеркните деепричасти как члены предложения 1) Ей навстречу пёс, залая, Прибежал и смолк, играя. 2)Блистая, облака лепились В лазури...
Русский язык
Выпешите деепричастия,обозначте в них суффиксы и укажите вид этих деепричастий.В текстах подчеркните деепричасти как члены предложения 1) Ей навстречу пёс, залая, Прибежал и смолк, играя. 2)Блистая, облака лепились В лазури пламенного дня. 3)Над садом облака нахмурившись стоят; Весенней сыростью наполнен сад... 4) В это царство тумана морока Первый луч, пробиваясь, летит. 5) Из тьмы лесов трущоба простонала, И, простонав, замолкнула она. СРОЧНОООООООООООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ей навстречу пёс, залаЯ (здесь уместно залаяв, потому что это деепричастие совершенного вида, а при помощи суффикса Я образуется несовершенный вид)), Прибежал и смолк, играЯ(Н.В). 2)БлистаЯ(Н.В.), облака лепились В лазури пламенного дня. 3)Над садом облака, нахмуриВШИсь,(С.В.) стоят; Весенней сыростью наполнен сад... 4) В это царство тумана морока Первый луч, пробиваЯсь(Н.В.), летит. 5) Из тьмы лесов трущоба простонала, И, простонаВ(С.В.), замолкнула она. Все деепричастия являются обстоятельствами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
Овощная база снабжает 7 магазинов яблоко в магазин отправили по бетону 130 кгц в выплате по одной тонны 260 кг овощей Сколько всего овощей отправил...
Русский язык
Хитрость,шалость,жестокость, искренность,скромность, скупость, жадность,справедливость,стыдливость,лживость,совесть,достойность,благородство. #выпи...
Математика