Массовая доля некоторого элемента в бинарном его соединении с кислородом составляет 70,96 процентов. Определите формулу этого вещества. помогите пожалуйста
Химия
Массовая доля некоторого элемента в бинарном его соединении с кислородом составляет 70,96 процентов. Определите формулу этого вещества. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизвестный элемент - Калий. Решаем пропорцией : w ( x) = 70.96 % w( o₂) = 29.04 % ( от 100% отнимаем 70.96 %) И пропорция : 16 г - 29,04 % х г - 70,96 % Решение: (70,96*16) / 29,04 = 39,09 ( посмотри в таблице Менделеева, это молек.масса Калия) Ответ: Калий
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