Массовая доля некоторого элемента в бинарном его соединении с кислородом составляет 70,96 процентов. Определите формулу этого вещества. помогите пожалуйста

Химия

Массовая доля некоторого элемента в бинарном его соединении с кислородом составляет 70,96 процентов. Определите формулу этого вещества. помогите пожалуйста

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