Диалог с мамой на тему мои домашние задания

Гость: Гость:

(мама): Саша, как там твоё домашнее задание?.. (саша): почти выполнено!.. (м.): да? .. неужели!.. (с.): да. (м.): итак, какие предметы у тебя уже выполнены? (с.): математика, музыка и география. (м.): какие предметы тебе осталось выполнить? (с.): литературу и русский язык. (м.): хорошо!.. я пойду в магазин. а ты доделаешь своё домашнее задание и мы пойдём гулять. (с.): ура! (м.): пока!..делай роки быстрее!.. (с.): пока... : ))0)