Диалог с мамой на тему мои домашние задания

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Диалог с мамой на тему мои домашние задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(мама): Саша,  как там твоё домашнее задание?.. (саша): почти выполнено!.. (м.): да? ..  неужели!.. (с.): да. (м.): итак, какие предметы у тебя уже выполнены? (с.): математика, музыка и география. (м.): какие предметы тебе осталось выполнить? (с.): литературу и русский язык. (м.): хорошо!..  я пойду в магазин. а ты  доделаешь своё домашнее задание и мы пойдём гулять. (с.): ура! (м.):  пока!..делай роки быстрее!.. (с.): пока...                               : ))0)
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