Последовательность Фибоначчи: 1,1,2,?. Проанализируй и запиши ответ.
Информатика
Последовательность Фибоначчи: 1,1,2,?. Проанализируй и запиши ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1 2 3 5 8 13 21 34... Каждое следующие число это сумма двух предыдущих, например: 13 = 8 + 5 8 и 5 два предидущих числа для 13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Химия
Массовая доля некоторого элемента в бинарном его соединении с кислородом составляет 70,96 процентов. Определите формулу этого вещества. помогите по...