Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобильный телефон в период С февраля по сентябрь
Математика
Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобильный телефон в период С февраля по сентябрь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2800×10%=280; 2800-2520=280 10% снизились
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