Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобильный телефон в период С февраля по сентябрь

Математика

Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб. В сентябре он стал стоить 2520 руб. На сколько процентов снизилась цена н.а мобильный телефон в период С февраля по сентябрь

Автор: Гость