Выбери ложное высказывание 1) А.С.Пушкин родился 26 мая ( 6 июня ) 1799 года. 2)А.С.Пушки?? окончил Царскосельский лицей в 18 лет. 3)А.С.Пушкин получил одобрение Жуковского, читая в начале 1815 года в его присутствии стихотв...

Литература

Выбери ложное высказывание 1) А.С.Пушкин родился 26 мая ( 6 июня ) 1799 года. 2)А.С.Пушки?? окончил Царскосельский лицей в 18 лет. 3)А.С.Пушкин получил одобрение Жуковского, читая в начале 1815 года в его присутствии стихотворение, которое было посвящено событиями Отечественной войны 1812 года.

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