От кого глагола нельзя оброзовать действительное причастие настоящего времени ? 1) брить 2) пилить 3) бежать 4) съесть
Русский язык
От кого глагола нельзя оброзовать действительное причастие настоящего времени ? 1) брить 2) пилить 3) бежать 4) съесть
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Гость:
Брить, правильный ответ
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