Учеников спросили, что они хотели бы пожелать всем людям. Прочитай, что они написа??и.Соблюдай ту интонацию, которую подсказывают знаки. 1. Пусть люди не убивают других людей! 2. Будьте добрыми! 3. Не ссорьтесь, не обижайте дру...
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Учеников спросили, что они хотели бы пожелать всем людям. Прочитай, что они написа??и.Соблюдай ту интонацию, которую подсказывают знаки. 1. Пусть люди не убивают других людей! 2. Будьте добрыми! 3. Не ссорьтесь, не обижайте друг друга! 4.Пусть люди помогают друг другу! Какие это предложения по цели? Придумай и запиши одно-два своих пожелания взрослым. Постарайся не допустить ошибок. Ты знаешь, как это сделать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит убивать! Перестаньте лгать и пожелать зло другому! Я х Каждый хочет жить в мире!
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