Помогите СРОЧО упр.131(1,2)
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Помогите СРОЧО упр.131(1,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не виданное( страд.) ( мной) зрелище, проносЯЩихся( действит., от проносятся, 2 спр.) струек, таЮЩего ( действит., тают, 1 спр. ) фейерверка, испуганных( страд.) рыб, рыб спасаЮЩихся ( действ., спасают, 1 спр.), плещУЩих волн ( действит., плещут, 1 спр.) светЯЩихся ( действит. от светятся, 2 спр) бриллиантов. Причастие передают и движение, и качество его одновременно, служат для описания подводного мира.
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