Помогите СРОЧО упр.131(1,2)

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Помогите СРОЧО упр.131(1,2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не виданное( страд.) ( мной) зрелище, проносЯЩихся( действит., от проносятся, 2 спр.)  струек, таЮЩего ( действит., тают, 1 спр. ) фейерверка, испуганных( страд.)  рыб, рыб спасаЮЩихся ( действ., спасают, 1 спр.), плещУЩих волн ( действит., плещут,  1 спр.)  светЯЩихся ( действит.  от светятся, 2 спр)  бриллиантов.  Причастие передают и движение, и качество его одновременно, служат для описания  подводного  мира.
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