Реальная математика/////////////
Математика
Реальная математика/////////////
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
175 тонн. Надо 700 разделить на 2 и получится 350(сколько занимают первый и второй склад).затем надо 350 разделить на 2.
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