Ребят юмористический рассказ 8 предложений пожалуйста
Русский язык
Ребят юмористический рассказ 8 предложений пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди английских школьников провели конкурс на самое короткое сочинение на тему: "Бог, королева, смех и немножко тайны". 1-ое место занял ученик, написавший следующее сочинение: - О, Боже ! - воскликнула королева. - Я опять сьела не то! И опять не знаю, что именно !".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дан массив А(m), меньше или равно 20. Ввести на печать сумму элементов массива, Если она превосходит число 50, В противном случае вывести в печать ...
Английский язык
Математика
Литература