Ребят юмористический рассказ 8 предложений пожалуйста

Русский язык
Ребят юмористический рассказ 8 предложений пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди английских школьников провели конкурс на самое короткое сочинение на тему: "Бог, королева, смех и немножко тайны". 1-ое место занял ученик, написавший следующее сочинение:  - О, Боже ! - воскликнула королева. - Я опять сьела не то! И опять не знаю, что именно !". 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дан массив А(m), меньше или равно 20. Ввести на печать сумму элементов массива, Если она превосходит число 50, В противном случае вывести в печать ...
Ответить
Геометрия
Может ли одна диагональ параллелограмм быть в тысячу раз меньше другой
Ответить
Английский язык
How many seasons are there in a year? What are they?
Ответить
Математика
Найти А\В, если А= [-3,8] В=(0,5]
Ответить
Литература
Отзыв о Песнь о вещем Олеге.
Ответить