Ребят юмористический рассказ 8 предложений пожалуйста

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Среди английских школьников провели конкурс на самое короткое сочинение на тему: "Бог, королева, смех и немножко тайны". 1-ое место занял ученик, написавший следующее сочинение: - О, Боже ! - воскликнула королева. - Я опять сьела не то! И опять не знаю, что именно !".