Ребят напишите 5 предложений с корнем лаг и 5 предложений с корнем лож

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Ребят напишите 5 предложений с корнем лаг и 5 предложений с корнем лож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ем с ложкой.Корень лож, потому что можно ещё сказать ложечка, ложки,ложка. Мой папа услышал ложь.
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