Ребят, нужно сочинение на тему "Как я однажды помогал(а) маме"

Гость: Гость:

Мама ушла на работу, а я немного приболел и потому остался дома. Когда я болею, мама всегда заботится обо мне, поит меня чаем с малиновым вареньем. Весь день я думал о том, как сделать маме приятное. Наконец, к вечеру я придумал. Я тоже напою ее чаем с ее любимым вареньем. Когда время приближалось к шести часам вечера, и мама вот-вот должна была вернуться с работы, я поставил чайник на плиту. Достал печенье, сахар, бокалы. Все это красиво расставил на столе. Даже разложил праздничные салфетки. Осталось только достать варенье. Мама всегда убирала его в верхний шкаф, чтобы я лишний раз не ел сладкого. Чтобы достать банку, мне нужно было встать на стул. Что и сделал. Принес табурет, подставил его к шкафу. Кот Мурзик все время, пока я готовил на стол, ходил за мной по пятам. Он и теперь вертелся у меня под ногами. Взобравшись на табуретку, я потянулся за банкой. Кот мирно устроился на полу рядом с табуретом. Я осторожно держал банку с вареньем в руках. Как мне хотелось попробовать сладкое лакомство. Сквозь стекло я чувствовал аромат земляники. И не удержался. Что будет, если я чуть-чуть глотну варенья прямо из банки? Ведь я потом налью его в вазочку. Мама ничего и не заметит. Я стал старательно снимать крышку. И тут… Банка вывернулась у меня из рук и со звоном шлепнулась на пол. Мурзик едва успел отскочить. Варенье растеклось липкой лужей по полу. Не успел я слезть с табурета, как вошла мама. Она в растерянности всплеснула руками. А я виновато смотрел на то, что натворил. Вот помог, так помог!