Ребят очень надо^O^!!!! Вопрос что делать если на тебя напала собака, вокруг нет люде?? недавно повернул ногу вокруг кроме травы не чего нет!!

Гость: Гость:

Если собака хочет Вас укусить, нападает, то первым нужно нанести отпор собаке. Схватить палку и ударить собаку. Собака, почувствовав боль, как правило, убежит. Если такой возможности нет, то постарайтесь прижаться к забору спиной и вытянуть вперёд свою кофту или куртку. Собака прежде всего схватит вещь. Главное не показывать собаке страх. Собака чувствует страх и будет тогда атаковать ещё сильнее. Если Вы смелый, то помните, что у собаки глаза, нос-уязвимые места. Постарайтесь ударить её по этим местам. Главное, от собаки не следует убегать. Она догонит вас и нападёт сзади. Конечно, при всех действиях, которые вы выполняете, стоит звать на помощь.