Ребят плес развернутый ответ (может одна тройка выйти в четверти) Можно ли вбить ?? доску гвоздь,ударяя молотком по острию гвоздя? Какую кнопку легче воткунть в стену - острую или тупую? ребята пожалуйста, по человечески прошу
Физика
Ребят плес развернутый ответ (может одна тройка выйти в четверти) Можно ли вбить ?? доску гвоздь,ударяя молотком по острию гвоздя? Какую кнопку легче воткунть в стену - острую или тупую? ребята пожалуйста, по человечески прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Да, можно. Рассчитай площадь гвоздя с одной и другой стороны, потом силу удара. На вскидку нужно бить под 500 кг бревном, но гвоздь сплющится скорее всего. Если материал по прочности рассчитать (программу сам видел) , то это даже не титан а какой-то сплав. Ну и бетон пробить вряд ли можно. Хотя смотря какой формы гвоздь 2) Конечно, тупую, у неё сопротивление ниже. Ну что за вопросы, хоть бы постеснялись..
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