Ребят!!! Помогите пожалуйста очень нужно. Заранее спасибо вам огромное!) номер 285- 286
Математика
Ребят!!! Помогите пожалуйста очень нужно. Заранее спасибо вам огромное!) номер 285- 286
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№285 мотоциклист проедет весь путь за 12/3=4 часа скорость велосипедиста V=S/t. те 144/12=12 км в час; скорость мотоциклиста 144/4=36 км в час общая скорость 12+36=48 км в час 144/48=3 часа
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