Ребят,помогите,пожалуйста,решить задания.

Алгебра
Ребят,помогите,пожалуйста,решить задания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.4 3.4 4.341 5.4 Держи=)
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