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X:28=507 решите пож !!!
Математика
X:28=507 решите пож !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:28=507 х=507*28 х=14196 14196:28=507
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