Ребят помогите пожалуйста составить 10 предложений на тему кем я хочу стать

Гость: Гость:

Я хочу стать библиотекарем, потому что я очель люблю книги. Я хочу стать врачом, потому что мне очень нравиться помогать людям. Я хочу стать учителем-мне нравиться кого-то поучать. Я хочу стать полицейским-люблю справедливость. Я хочу стать художником-мне нравиться живопись. Я хочу стать продюсером-очень хочу снять своё кино. Вместо - пиши потому что.