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Ребят помогите!!!ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Ребят помогите!!!ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-12=48 48:2=24 24+12=36 зошитов
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