Ребят, помогите, прошу. Завтра контрольная, а я пропустил эту тему! Заранее спасибо!
Алгебра
Ребят, помогите, прошу. Завтра контрольная, а я пропустил эту тему! Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
2sin^x-5sinxcosx-cos^2x=-2(sin^2x+cos^2x) 4sin^2-5sinxcosx+cos^2x=0 делим все на соs^2 неравный нулю 4sin^2x/cos^2-5sin/cosx+1=0 t=sinx/coxx 4t^2-5t+1=0 t=1 или t=-1/4 x=пи/4+пи н x= arctg(-1/4)+ пи н
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