Почему расказ после бала так назван

Гость: Гость:

Потому что все самые главные и страшные события, которые потрясли молодого человека, мечтавшего стать военным и зятем этого жестокого солдафона и перечеркнувшие все его намерения, произошли именно после бала, а не на балу, так контрастно отличавшем блестящего танцора и любящего отца.