Почему расказ после бала так назван
Литература
Почему расказ после бала так назван
Ответ(ы):
Гость:
Потому что все самые главные и страшные события, которые потрясли молодого человека, мечтавшего стать военным и зятем этого жестокого солдафона и перечеркнувшие все его намерения, произошли именно после бала, а не на балу, так контрастно отличавшем блестящего танцора и любящего отца.
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