Помогите решить пример 25×21+(24×90)-23

Математика
Помогите решить пример 25×21+(24×90)-23
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Ответ(ы):
Гость:
Будет равно 2662_))))))
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