Ребят помогите! Задача: Смешали чай двух сортов: 2 кг по цене 630 р. и 3 кг по цене 950 ??. Определите стоимость 1 кг смеси.

Математика

Ребят помогите! Задача: Смешали чай двух сортов: 2 кг по цене 630 р. и 3 кг по цене 950 ??. Определите стоимость 1 кг смеси.

Автор: Гость