Ребят пожалуйста мне. надо до завтра.

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Ребят пожалуйста мне. надо до завтра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаль не успел, отвечу только на первое задание третьей группы: - По собранным материалам на территории древнерусских княжеств в 10 - 13 вв. имелось около 1500 укрепленных поселений, из которых лишь 414 поименованы в письменных источниках
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