Ребят пожалуйста мне. надо до завтра.
История
Ребят пожалуйста мне. надо до завтра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаль не успел, отвечу только на первое задание третьей группы: - По собранным материалам на территории древнерусских княжеств в 10 - 13 вв. имелось около 1500 укрепленных поселений, из которых лишь 414 поименованы в письменных источниках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Краткое условие к задаче шесть одинаковых по длительности сеансов радиосвязи продолжались 1ч 12мин. какова длительность одного сеанса? ответьте плиз
Русский язык