Ребят пожалуйста мне. надо до завтра.

Гость: Гость:

Жаль не успел, отвечу только на первое задание третьей группы: - По собранным материалам на территории древнерусских княжеств в 10 - 13 вв. имелось около 1500 укрепленных поселений, из которых лишь 414 поименованы в письменных источниках