Ребят, пожалуйста , помогите
Математика
Ребят, пожалуйста , помогите
Ответ(ы):
Гость:
A16=a1+d*(n-1) a16=9,5+5,5*(16-1) a16= 92
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