Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3
Математика
Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.4-0.8= 2.6 скорость течения 2.6+3.4=6 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Литература
Помогите!4 класс задание 4 рассказ Лебедь в зоопарке перечитайте последнюю строфу.Объясните значение слов. Лира- Крылатое диво-
Математика
Окружающий мир