Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3

Математика
Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.4-0.8= 2.6 скорость течения 2.6+3.4=6 км
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