Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3

Математика

Ребят,решите пожалуйста задачку :Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению. Заранее спасибо :3

Автор: Гость