Помогите!4 класс задание 4 рассказ Лебедь в зоопарке перечитайте последнюю строфу.Объясните значение слов. Лира- Крылатое диво-

Литература
Помогите!4 класс задание 4 рассказ Лебедь в зоопарке перечитайте последнюю строфу.Объясните значение слов. Лира- Крылатое диво-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылатое диво - это лебедь.Такой оборот обычно для лебедя используют в литературе
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