Рассказ от одного из уччастников греко персидской битвы

История
Рассказ от одного из уччастников греко персидской битвы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дата была где то 449 или 500. Персидская империя начала нападать! Наши главнокомандующие Мильтанд Младший,Леонид 1,Перикл и другие. А у них вроде Дарий 1. Да точно!!! Мы и Леонид пошли на Каллиев мост. Пришли тда самые первые. А  когда они пришли мы уже их ждали. И какбы отступали,и в тоже время дрались. Дарий 1 дал золото моему другу и рассказал им всё что знал. И Леонид с другими шли их убивать в город. Как бы после мы их убили и победа наша!!! Ура!!! Но это было не всё мы захваили 7 кораблей а остальные смылись! Вот как надо двать пенка!
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