1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница ме...
География
1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница между полярным и экваториальным радиусами составляет ..... км. 6.у нашей планеты форма.... и оптимальные для возникновения жизни условия. 7.в Лондоне.....часовой пояс,а у меня шестой. 8. разница между моим городом и Лондоном составляет ..... часов. 9. когда у нас полночь в Лондоне всего лишь ...часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-третьей,2-Юпитер большая,маленькая ето меркурий3-Месяць спутник ,7спутников ето Уран,земля чуть чуть сплюснута у полюсов ето все что я знаю
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