1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница ме...

География

1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница между полярным и экваториальным радиусами составляет ..... км. 6.у нашей планеты форма.... и оптимальные для возникновения жизни условия. 7.в Лондоне.....часовой пояс,а у меня шестой. 8. разница между моим городом и Лондоном составляет ..... часов. 9. когда у нас полночь в Лондоне всего лишь ...часов.

Автор: Гость