1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница ме...

География
1.земля расположена на ..... орбите от солнца 2.самой большой планетой в нашей солнеч??ой системе является..., а самой маленькой..... 3. планета у которой 17 спутников это....... 4 .земля чуть- чуть.......у плюсов 5. разница между полярным и экваториальным радиусами составляет ..... км. 6.у нашей планеты форма.... и оптимальные для возникновения жизни условия. 7.в Лондоне.....часовой пояс,а у меня шестой. 8. разница между моим городом и Лондоном составляет ..... часов. 9. когда у нас полночь в Лондоне всего лишь ...часов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-третьей,2-Юпитер большая,маленькая ето меркурий3-Месяць спутник ,7спутников ето Уран,земля чуть чуть сплюснута у полюсов ето все что я знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как происходило основание северо восточной руси
Ответить
Английский язык
What are the parks like in your city /town ?......
Ответить
География
География перечислите планеты в порядке убывания скорости их вращений вокруг солнца
Ответить
Французский язык
Переведите считалку, пожалуйста!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Ответить
Литература
Маленькие ситуации, которые заканчиваются пословицами: 1) Правда в огне не горит и в воде не тонет. 2) Не ищи правды в других, когда ее в тебе...
Ответить