География перечислите планеты в порядке убывания скорости их вращений вокруг солнца

География
География перечислите планеты в порядке убывания скорости их вращений вокруг солнца
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Гость:
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
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