География перечислите планеты в порядке убывания скорости их вращений вокруг солнца
География
География перечислите планеты в порядке убывания скорости их вращений вокруг солнца
Ответ(ы) на вопрос:
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Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
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