Составте текст по картинке библиотека пожалуйста

Гость: Гость:

Библиотека. Сегодня с Машей мы решили пойди в библиотеку и взять несколько книжек. У входа нас встретила библиотекарша: -Здраствуйте,девочки! Какие книги хотите? -Здраствуйте- сказали мы с Машей. - Я хочу рассказы А.С.Пушкина- сказала Маша. Библиотекарша поставила на стол пять книг с рассказами и два сборника. Маша взяла один сборник и библитотекарша записала в тетрадь. -А мне русские народные сказки- сказал(-а) я. Из стендов она положила на стол: Морозку, Принцесса Лягушка, Золушка, Колобок и т.д. Я взяла Золушку и она опять записала в тетрадь. МЫ с Машей были рады прочитать книгу и обязательно зайдем туда еще. Бред, но думаю сойдет..