5 и 6 пожалуйста , зарание спасибо
Математика
5 и 6 пожалуйста , зарание спасибо
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Гость:
√5 кароче сама думай дура
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