С объяснением,пожалуйста Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы ци??л выполнился ровно 4 раза? i:=6; while ilt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i+1; end.

Информатика

С объяснением,пожалуйста Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы ци??л выполнился ровно 4 раза? i:=6; while ilt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i+1; end.

Автор: Гость