С объяснением,пожалуйста Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы ци??л выполнился ровно 4 раза? i:=6; while ilt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i+1; end.
Информатика
С объяснением,пожалуйста Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы ци??л выполнился ровно 4 раза? i:=6; while ilt;=... do begin writeln('Привет!'); i:=i+1; end.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 шаг: 6<=9 ⇒ истина, i=7 2 шаг: 7<=9 ⇒ истина, i=8 3 шаг: 8<=9 ⇒ истина, i=9 4 шаг: 9<=9 ⇒ истина, i=10 5 шаг: 10<=9 ⇒ ложь, выход из цикла
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