Деревянную модель кубического дециметра окрасили а потом распилили на кубически?? сантиметры. сколько кубиков окрашено с трёх сторон?с двух сторон? с одной стороны? сколько кубиков не окрашено?
Математика
Деревянную модель кубического дециметра окрасили а потом распилили на кубически?? сантиметры. сколько кубиков окрашено с трёх сторон?с двух сторон? с одной стороны? сколько кубиков не окрашено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом ребре такого куба 10 кубиков по 1 см куб. с трех сторон окрашено 4 кубика, которые по углам с двух сторон - 8*6=48 кубика, которые на ребрах, исключая те, которые в углах В каждой грани куба по 100 сантиметровых кубиков (10*10=100), т.е. 100*6-4-48=548 кубиков окрашеных с одной стороны (на 6 умножаем 100, так как граней 6). Всего в кубическом дециметре 10*10*10=1000 кубиков Снаружи их 600. Значит, неокрашенных кубиков (внутри куба, не на гранях) 1000-600=400 кубиков неокрашены.
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