Для библиотеки купили в первый раз 9 шкафов, а во второй раз 5 таких шкафов. В первый раз уплатили за шкафы на 360р. больше, чем во второй раз . Сколько стояли все шкафы?
Математика
Для библиотеки купили в первый раз 9 шкафов, а во второй раз 5 таких шкафов. В первый раз уплатили за шкафы на 360р. больше, чем во второй раз . Сколько стояли все шкафы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-5=4 2)3600/4=900 3)(9+5)×900=11700
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