Для библиотеки купили в первый раз 9 шкафов, а во второй раз 5 таких шкафов. В первый раз уплатили за шкафы на 360р. больше, чем во второй раз . Сколько стояли все шкафы?

Математика

Для библиотеки купили в первый раз 9 шкафов, а во второй раз 5 таких шкафов. В первый раз уплатили за шкафы на 360р. больше, чем во второй раз . Сколько стояли все шкафы?

Автор: Гость