Переведите считалку, пожалуйста!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
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Переведите считалку, пожалуйста!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пан,пан, пан Мама в Руане Я съел 2 яйца Две головы мяса 30кило хлеба И я снава голоден
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