Как происходило основание северо восточной руси

Гость: Гость:

Северо восточная Русь основание в 1157 году.Столица Владимир.Окружали восточную Русь восточные славяне. В 1155 году сын Юрия Андрей Боголюбский уехал из Южной Руси во Владимир. Там его избрали Главсным в городе. А в 1157 году уже Юрий сам возглавил Северо восточную Русь. Удачки!!!