Как происходило основание северо восточной руси

История
Как происходило основание северо восточной руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северо восточная Русь основание в 1157 году.Столица Владимир.Окружали восточную Русь восточные славяне. В 1155 году сын Юрия Андрей Боголюбский уехал из Южной Руси во Владимир. Там его избрали Главсным в  городе. А в 1157 году уже Юрий сам возглавил Северо восточную Русь. Удачки!!!
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