Ребят,срочно!Надо составить 5 предложений,о своих планах на ближайшие каникулы(На Английском,мне серовно какие там планы))И чтоб начиналось I'm going to...

Английский язык
Ребят,срочно!Надо составить 5 предложений,о своих планах на ближайшие каникулы(На Английском,мне серовно какие там планы))И чтоб начиналось I'm going to...
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Автор: Гость
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