Ребят,срочно!Надо составить 5 предложений,о своих планах на ближайшие каникулы(На Английском,мне серовно какие там планы))И чтоб начиналось I'm going to...

Английский язык

Ребят,срочно!Надо составить 5 предложений,о своих планах на ближайшие каникулы(На Английском,мне серовно какие там планы))И чтоб начиналось I'm going to...

Автор: Гость