Твір на тему проблема вибору вирішити ситуацію

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В кожного в житті буває проблема вибору.Можна сказати,що вона переслідує нас з самого дитинства,Ми пам"ятаємо,як ще в дитячі роки батькі дуже часто ставили нас перед вибором.Яку ляльку краще купити...?Але зараз все змінилось, з віком проблеми стали важливішими .Дуже часто саме життя ставить нас перед вибором.