Как и почему отличается водный состав детского и старческого организма?

Биология
Как и почему отличается водный состав детского и старческого организма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гомеостаз, гомеостазис (homeostasis; греч. homoios подоб¬ный, тот же самый + stasis состояние, неподвижность),— относительное динамическое постоянство внутренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегуляции, обмена веществ и так далее) организма человека и животных. Регуляторные механизмы, поддерживающие физиологическое состояние или свойства клеток, органов и систем целостного организма на оптимальном уровне, называются гомеостатическими.
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