Срочно скажите сколько будит 90 мм 123 см

Математика
Срочно скажите сколько будит 90 мм 123 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90мм123см=123,90см=1239мм
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