Расставт числа 6,5,4,3,2 и 1 в треугольнике так чтоб сумма равнялась 12
Математика
Расставт числа 6,5,4,3,2 и 1 в треугольнике так чтоб сумма равнялась 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,5и 1 это ответ на твой вопрос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте знаки препинания.Самое трудное для меня работа над словом// Чем я руководствуюсь предпочитая одно слово другому// Во-первых слова должно...
Биология
Назовите у человека самую массивную скелетную мышцу: А. двуглавая плеча Б. большая грудная В. широчайшая спины Г. дельтовидная
Геометрия
Русский язык