Расставт числа 6,5,4,3,2 и 1 в треугольнике так чтоб сумма равнялась 12

Математика
Расставт числа 6,5,4,3,2 и 1 в треугольнике так чтоб сумма равнялась 12
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Гость:
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