Слова: хапати, оббити, розробляти, винаходити. Утворити з ними всі можливі форми майбутнього часу.
Українська мова
Слова: хапати, оббити, розробляти, винаходити. Утворити з ними всі можливі форми майбутнього часу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хапатиму,оббиватиму,розроблятиму, винаходитиму; буду оббивати, буду хапати, буду розробляти,буду винаходити.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямокутний параалелепіпед з вимірами 6дм 12дм 15дм розрізали на кубики з ребром що дорівнює 5 см Яку довжину мав би ланцюг з кубиків якби їх розмі...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 120 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста равно...
Математика
С одной и той же станции в одно и тоже время вышли два поезда в противоположном направлении скорость одного поезд 50 км.ч. а второго 85км.ч. какое ...