Слова: хапати, оббити, розробляти, винаходити. Утворити з ними всі можливі форми майбутнього часу.

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Слова: хапати, оббити, розробляти, винаходити. Утворити з ними всі можливі форми майбутнього часу.

Автор: Гость