Прямокутний параалелепіпед з вимірами 6дм 12дм 15дм розрізали на кубики з ребром що дорівнює 5 см Яку довжину мав би ланцюг з кубиків якби їх розмістити в один ряд
Математика
Прямокутний параалелепіпед з вимірами 6дм 12дм 15дм розрізали на кубики з ребром що дорівнює 5 см Яку довжину мав би ланцюг з кубиків якби їх розмістити в один ряд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим дм в см и соответствено имеем прямоугольный паралелепипед с размерам 60см 120см 150 см разрезав его на кубс ребром 5 см получим (60:5=12) *(120:5)*(150:5)=12*24*30=8640кубиков и если их разместить в длинную цепь то получим длину 5*8640=43200см=432метра
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